Misiune dramatică în Albania. Militarii români au scos de sub dărâmături două persoane decedate îmbrățișate Momente dramatice in Albania. Salvatorii romani trimiși in Albania pentru a ajuta autoritațile locale dupa cutremurul devastator, au scos de sub daramaturi doua persoane, un barbat și o femie, care au murit imbrațișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine de șase ore, din momentul confirmarii, din cauza dificultaților The post Misiune dramatica in Albania. Militarii romani au scos de sub daramaturi doua persoane decedate imbrațișate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

sursazilei.ro

