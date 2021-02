Misiune dramatică de salvare: copii căzuți în lac Helesteul este amplasat in extravilanul comunei Racarii de Sus, pe o proprietate privata si este prevazut cu indicatoare de avertizare.Acolo au ajuns si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj (un echipaj SMURD si o autospeciala de pompieri) si o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Dolj.Echipajele de interventie le-au facut manevre de resuscitare celor doi baieti, ulterior ei fiind transportati la spital, unde au continuat manevrele de resucitare.Potrivit politistilor, cei doi baieti sunt frati si s-ar fi jucat cu o minge, aceasta cazand in lac. Unul din ei ar fi incercat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, precum și pentru acordarea...

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata seara in localitatea Orasu Nou, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes (ISU) Satu Mare. "La fata locului s-au deplasat 9 pompieri militari ai Sectiei de Pompieri Negresti Oas cu o autospeciala…

- Eveniment Incendiu la o locuința din Roșiori de Vede, lichidat rapid de pompierii teleormaneni decembrie 16, 2020 13:07 Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 24 de evenimente, dintre care 19…

- Un accident rutier mortal a avut loc in noaptea trecuta, pe Autostrada A1, in apropiere de Orastie. Pompierii Detasamentului Deva specializati in descarcerare si prim ajutor au intervenit imediat dupa anuntarea accidentului la 112, in care a fost implicat un autotren rasturnat. „Echipajele de pompieri…

- O cabana de lemn aflata in afara orasului Avrig a ars aproape in totalitate, miercuri dimineata, din cauza unui cos de fum neprotejat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Alina Voina. "In jurul orei 4,00, incendiu cabana de lemn, situata…

- Eveniment Batrana decedata intr-un incendiu, la Radoiești noiembrie 30, 2020 15:29 O batrana in varsta de 80 de ani, din satul Cetatea, comuna Radoiești, și-a pierdut viața, in urma unui incendiu izbucnit, luni dimineața, in gospodaria sa. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului…

- Pompierii au desfasurat, in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de misiuni de salvare, in special in urma solicitarilor primite din partea cetatenilor, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. "La nivel national, 1.166 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor SMURD, cele…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 17.11.2020: cazuri confirmate pozitiv – 2.898; cazuri vindecate și externate – 2.143; in carantina la domiciliu – 1.114 persoane; in carantina instituționalizata…