- Jucatoarea estona Anett Kontaveit a declarat, miercuri, în conferinta de presa de dupa meciul de la Australian Open cu Simona Halep, ca românca a jucat incredibil si a pus-o sub presiune tot timpul, scrie News.ro."Simona a jucat un meci incredibil. Eu am încercat sa fac totul,…

- Simona Halep (3 WTA) va juca in semifinalele Australian Open cu Garbine Muguruza (Spania; 32 WTA). Adversara romancei a trecut in sferturi de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA), cu 7-5; 6-3, dupa o ora și 35 de minute, scrie Mediafax.Halep va avea o misiune foarte dificila. Muguruza…

- ​Presa internationala a laudat evolutia Simonei Halep din meciul cu Anett Kontaveit si a remarcat parcursul bun al jucatoarei române la Australian Open, singura sportiva ramasa în competitie care nu a pierdut vreun set, scrie News.ro."A patra favorita nu a pierdut niciun set…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 3 mondial, o va infrunta pe spaniola Garbine Muguruza (locul 32 WTA) in semifinalele Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, dotat cu premii totale in valoare de 71 milioane dolari australieni. Miercuri, in sferturile de finala, Muguruza…

- Simona Halep a trecut cu forța unui uragan de Anett Kontaveit, in sferturile de finala de la Australian Open, scor 6-1, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Melbourne. Romanca a reușit o serie de 11 ghemuri consecutive. Adversara Simonei Halep in semifinalele Australian Open 2020…

- Adversara Simonei Halep din semifinalele Australian Open 2020 va fi Garbine Muguruza. Iberica s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3 in fata rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, dupa o ora si 33 de minute, calificandu-se in premiera in careul de asi la primul turneu de Mare Slem al anului.

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, si Anett Kontaveit (24 de ani), a 31-a jucatoare de tenis a lumii, reprezentanta Estoniei, se vor intalni, miercuri, in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului. Meciul se va disputa pe „Rod Laver Arena”, de la ora 02:00, ora…