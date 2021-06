Stiri pe aceeasi tema

- Victima, un barbat de aproximativ 70 de ani, a primit ingrijiri medicale de la echipajul SMURD, transportata si predata in stare de semiconstienta la Spitalul Municipal Urziceni Prin apel la 112, in jurul orei 22.15, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane inconstiente…

- Misiunea de salvare a celor 12 persoane finalizata cu succes Joi seara, respectiv 18 iunie, in jurul orei 19:50 , un apel la numarul unic de urgența 112 semnala ca pe raza localitații Nereju, 12 persoane aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului…

- INTERVENȚIA POMPIERILOR pentru salvarea unui cioban și a 800 de oi,izolați pe un islaz inconjurat de apa, in comuna dambovițeana Cornești, sat Cristeasca The post INTERVENȚIA POMPIERILOR pentru salvarea unui cioban și a 800 de oi,izolați pe un islaz inconjurat de apa.VIDEO first appeared on Partener…

- Pompierii damboviteni intervin, miercuri dimineata, pentru salvarea unui cioban, care, impreuna cu o turma de 800 de oi, a ramas izolat pe un izlaz, inconjurat de apa de circa o jumatate de metru, in localitatea Cornesti, informeaza ISU Dambovita."Interventie pentru salvarea unei persoane si a aproximativ…

- Pompierii damboviteni intervin, miercuri dimineata, pentru salvarea unui cioban, care, impreuna cu o turma de 800 de oi, a ramas izolat pe un izlaz, inconjurat de apa de circa o jumatate de metru, in localitatea Cornesti, informeaza ISU Dambovita.

- Pompierii militari de la subunitațile din Vicovu de Sus și Radauți au intervenit, astazi, in jurul orei 17:00, la un accident produs intr-o zona forestiera, de pe raza localitații Vicovu de Jos (zona Remezeu), a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un barbat, in varsta de 72 de…

- Jandarmii buzoieni au intervenit in sprijinul unui grup format din 4 adulti si un bebelus de 10 luni, care au pornit in drumetie iar la un moment dat s-au ratacit. Grupul a fost gasit dupa mai bine de 2 de ore de la apelul la 112, potrivit news.ro. Potrivit Jandarmeriei Buzau, sambata seara,…

