- Echipa FC Barcelona a invins cu scorul de 2-0 formatia Almeria, in ultimul meci disputat pe Camp Nou de fundasul international spaniol Gerard Pique, sambata, in cadrul etapei a 13-a din Primera Division. Catalanii s-au impus prin golurile marcate de Ousmane Dembele (48) si Frenkie de Jong (62), urcand…

- Formația spaniola FC Barcelona a invins sambata, pe teren propriu, echipa Almeria, scor 2-0, in etapa a 13-a din La Liga. A fost meciul de retragere pentru internationalul spaniol Gerard Pique, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Robert Lewandowski (34 de ani), fotbalistul Barcelonei, a atins o noua borna impresionanta a carierei, in victoria de aseara cu Villarreal (3-0). Atacantul polonez a marcat golurile 600 și 601 din cariera și a ajuns la cota 11 in acest sezon, fiind lider in clasamentul golgeterilor din La Liga. Lewandowski,…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti si-a exprimat satisfactia pentru victoria echipei de fotbal Real Madrid in derby-ul cu FC Barcelona (3-1), duminica pe Santiago Bernabeu, apreciind ca madrilenii "au fost mai buni, mai transanti", informeaza AFP, potrivit Agerpres."Am fost mai buni, mai transanti,…

- Real Madrid s-a impus fara emoții in El Clasico, 3-1 contra Barcelonei, la capatul unui meci dominat de formația blanco. Dupa meciul care a dus-o pe Real pe primul loc in La Liga, Carlo Ancelotti a explicat ce facut diferit fața de precedentul meci, in care Barcelona a invins cu 4-0. Concluziile lui…

- Real Madrid a invins Barcelona in cel de-al 250 El Clasico, devenind lider in La Liga și provocand prima infrangere in campionat, din acest sezon, pentru rivalii sai. Karim Benzema a deschis scorul pentru Real. Federico Valverde a dublat avantajul campionilor inainte de pauza, cu o frumoasa lovitura…

- Real Madrid și Barcelona se vor infrunta astazi, de la ora 17:15, in cel de-al 250-lea El Clasico din istorie. Cu 22 de puncte de fiecare, cele doua echipe impart locul 1 in La Liga, cu catalanii avantajați de golaveraj. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport…

- Dupa 0-0 cu Rayo Vallecano in prima etapa, Barcelona s-a impus pe terenul lui Real Sociedad (4-1), iar Robert Lewandowski a fost omul meciului. Polonezul adus de la Bayern Munchen a marcat primele doua goluri pentru Barcelona, chiar in ziua in care a implinit 34 de ani. Robert Lewandoski, primele goluri…