Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident s-a produs duminica seara in comuna Naeni, județul Buzau. Patru barbați au cazut intr-o fantana din satul Fințești, in timp ce lucrau la curațarea ei. Un muncitor de 47 de ani a murit.

- Potrivit ISU Prahova, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Mizil (in baza planului de interventie comuna incheiat cu ISU Buzau)."Toate cele 3 persoane au fost extrase, una a fost transportata la UPU Buzau de…

- De mai bine de trei ore, pompierii romani intervin, marți, in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure, in zona localitații Aspropyrgos, la nord-vest de Atena, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii

- O mașina de serviciu a Poliției de Frontiera, aflata in misiune, a fost mistuita de flacari. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 21:00, in raza localitații Bulboaca, raionul Briceni. Specialiștii desfașoara cercetari in vederea elucidarii circumstanțelor

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Fundatura. Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:30, iar la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și doua ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța Județean. „Forțele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda și ai Garzii de Intervenție Baișoara au intervenit joi, in urma unui apel care a anunțat faptul ca in apele raului Arieș, in zona Buru-Lungești, se afla scufundata o mașina. Potrivit purtatorului de cuvant la ISU Cluj, la fața locului au intervenit imediat trei…

- Intr-o parcare de pe șoseaua Muncești din Chișinau, doua autocamioane și un automobil Mercedes E Class au ars ca o torța. Menționam ca totul s-a produs luni seara, in jurul orei 23:00. Pompierii au fost alertați ca este pericol de extindere și la alte automobile. Vehiculele se aflau in parcarea unei…