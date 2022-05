Misiune de suport operativ – Sevilla

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Paula Badosa se vor intalni pentru prima oara in circuitul WTA, sambata, in turul al doilea al turneului de la Madrid. Sportiva din Spania este principala favorita a competiției, dar a fost surprinsa in momentul in care a aflat ca este cotata cu prima șansa la victorie in fața fostei…

- Ministerul Turismului a transmis marți, 19 aprilie, ca participarea la targurile internationale de turism, cu stand de tara, va fi „regandita si asumata de Consiliul de Brand Turistic National si de Consiliul Consultativ al Turismului”, iar actiunile de promovare a Romaniei in strainatate se vor relua…

- Inspectorul general al Politie Romane, Benone-Marian Matei, si generalul Marian Paul Hapau, director al Directiei generale de informatii a apararii (DGIA – serviciul secret al Armatei romane), nu s-au prezentat la audierile de marti, 12 aprilie, din Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor,…

- Paza a fost intensificata in noaptea zilei de sambata spre duminica, 20 martie, la sediul Consulatului General al Federatiei Ruse din municipiul Constanta, dupa ce o persoana neidentificata, cu cagula si inarmata cu o arma alba, a intrat prin efractie in perimetrul Centrului 110 Comunicatii si Informatica…

- Consulatul General al Romaniei la Sevilla in colaborare cu Institutul Cultural Roman de la Madrid si cu sprijinul Muzeului Interactiv al Muzicii Malaga au inaugurat pe 17 martie a.c. expozitia “Viata si opera muzicianului si compozitorului roman George Enescu”. Prin intermediul acestei expoziții ne…

- Mai multe rachete au cazut in apropierea cladirii Consulatului General al SUA din orasul Erbil din nordul Irakului. In oras au fost cel putin trei explozii. Traficul aerian a fost suspendat in regiune. Rachetele au fost lansate din Iran si o parte au cazut langa Consulatul General al SUA Actiunea…

- “Muzica oglindeste toate misterioasele ondulatii ale sufletului, fara putinta de prefacatorie” – George Enescu In perioada 17 martie – 20 iunie a.c. Consulatul General al Romaniei la Sevilla in colaborare cu Institutul Cultural Roman de la Madrid si cu sprijinul Muzeului Interactiv al Muzicii Malaga…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a ajuns la Constanța, unde a participat la festivitatea de inaugurare a celor cinci noi ambarcațiuni intrate in dotarea Garzii de Coasta și a inmanat pavilioanele comandanților fiecarei nave. La coborarea din mașina, ministrul a avut parte de ajutor in a-și imbraca…