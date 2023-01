Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 19.15, la un incendiu izbucnit la o fabrica din localitate, aflata pe strada Ierbușului. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intevina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 6.30, la un accident rutier petrecut in localitatea Ganești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Un incendiu violent a mistuit, joi seara, un garaj dintr-o comuna bihoreana in care se aflau mașini de teren, motociclete și materiale combustibile. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” Bihor, in jurul orei 20.50.…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș“ al județului Arad au gestionat in perioada minivacanței prilejuite de intrarea in Noul An, 137 de intervenții in situații de urgența. Majoritatea dintre acestea au constat in asistența medicala, echipajele SMURD…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:30, in localitatea Rascruci, comuna Bonțida. Din primele informații, incendiul se manifesta la o locuința. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Nr. 293 Oradea, 16.12.2022 COMUNICAT DE PRESAIn permanenta in sprijinul vietii: pompierii bihoreni intr o noua misiune extraprofesionala de salvare Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor s au mobilizat pentru o noua misiune de protejare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita au fost solicitati sa intervina la un incendiu ce a cuprins o baraca de locuit din localitatea Ciucani, comuna Sanmartin. Potrivit ISU Harghita doua persoane, un adult si un copil de 10 ani au ajuns la spital cu arsuri.…

- In perioada 14 – 20 noiembrie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 38 evenimente: 6 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 1 incendiu de vegetație uscata,…