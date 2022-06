Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma in aceasta seara la Drobeta Turnu Severin, asta dupa ce un avion suspect a intrat ilegal pe teritoriul țarii noastre. Localnciii au surprins imagini cu avionul care a intrat in Romania prin Ungaria.

- Este știrea momentului in Romania. Jill Biden, soția președintelui american, Joe Biden, va sosi in Romania pe 6 mai, avand in agenda mai multe acțiuni pe care dorește sa le intreprinda. Anunțul a fost facut de Casa Alba, in aceasta dimineața, iar plecarea primei doamne a SUA din Washington se va face,…

- Un baiat din Romania in varsta de 14 ani a fost uitat intr-o parcare din Ungaria, in timp ce se intorcea cu familia de la o competiție din Italia. Intamplarea sa a fost povestita pe Facebook de autoritațile din Ungaria. Totul s-a intamplat, marți, in parcarea din zona Csengelei de pe autostrada M5.…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia asupra faptului ca, incepand cu data de 25 martie 2022, este in desfasurare o campanie cibernetica malitioasa cu malware de tip Trojan Stealer, via email, care vizeaza institutii de stat si private din Romania. DNSC avertizeaza…

- Este alerta in toata țara. Polițiștii il cauta in continuare pe individul care a atacat un militar de la o unitate militara din Mamaia, judetul Constanța și a dezarmat soldatul de paza. Acesta a fugit apoi cu arma și cu un incarcator cu 30 de cartușe. In acestt moment este mobilizare generala a nivelul…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre "un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel"."In cauza, politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 423 Cod Penal (zborul neautorizat), urmand a fi sesizata unitatea de parchet competenta", a transmis…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat masurile luate de Guvern in criza energetica din Romania, care afecteaza micii și marii consumatori. „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre "un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel"."In cauza, politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 423 Cod Penal (zborul neautorizat), urmand a fi sesizata unitatea de parchet competenta", a transmis…