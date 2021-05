Stiri pe aceeasi tema

- Un rover chinez robotizat si controlat de la distanta a coborât pe rampa modulului sau de asolizare, sâmbata, si a facut prima lui deplasare pe suprafata "Planetei Rosii", facând astfel din China prima natiune care a reusit sa orbiteze, sa asolizeze si sa plaseze cu succes…

- China a amanat din motive tehnice lansarea, prevazuta pentru joi, a unui vehicul spatial de tip cargo transportand echipament pentru primul modul al statiei sale spatiale in curs de asamblare, informeaza Xinhua si AFP. Agentia spatiala chineza pentru zboruri cu echipaj uman (CMSA) nu a…

- Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a SUA ales SpaceX pentru a trimite pe Luna urmatorii astronauți ai Americii, o premiera dupa 1972, a declarat NASA, acordand companiei lui Elon Musk o victorie majora. Contractul de 2,9 miliarde de dolari este pentru prototipul navei spațiale Starship,…

- Capsula rusa cu echipaj Soyuz MS-18 a fost lansata in directia Statiei Spatiale Internationale (ISS), intr-o misiune dedicata aniversarii a 60 de ani de la primul zbor al unui om in spatiu, realizat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin. Lansarea capsulei Soyuz MS-18, denumita “Iu.A.Gagarin”, in care…

- Urmatoarea fereastra de lansare a unei misiuni NASA catre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul unei rachete SpaceX a fost aminata cu cel putin inca doua zile, pentru cel mai devreme 22 aprilie, a precizat agentia spatiala americana, potrivit Reuters. SpaceX, compania privata aerospatiala detinuta…