Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari au retras de la vanzare un sortiment de desert, din cauza prezenței oxidului de etilena. Desertul cu miez de bezea este vandut intr-un mare lanț de magazine, in Bacau, Constanța si Bucuresti. Cei care au cumparat produsul din lotul afectat pot merge la magazin sa-și primeasca banii…

- Tehnicile Feng Shui fac adevarate minuni daca sunt respectate intocmai. Iar cele mai multe dintre ele sunt extrem de usor de pus in practica. Feng Shui este arta prin care poți aranja spațiul de acasa sau de la locul de munca, pentru a imbunatați diverse aspecte ale vieții tale. ATP Motors. Campanii…

- Moment extrem de emotionant intre un tata si fiul sau, imbratisati pentru prima oara dupa 24 de ani. Fiul fusese rapit din fata casei la varsta de doi ani, dar tatal nu si-a pierdut niciodata speranta ca baiatul lui ar putea fi in viata, strabatand peste 500.000 de kilometri de-a lungul anilor, cu motocicleta,…

- Caz terifiant in Brasov. In momentul in care barbatul voia sa mute masina, copilul s-ar fi rostogolit si a ajuns sub rotile masinii. Baietelul a fost calcat pe cap. Ingroziti, parintii au sunat imediat la 112. Din cauza ranilor grave, medicii nu i-au dat prea multe sanse de supravietuire, conform Mytex.…

- Clienții mai multor banci din Romania, printre care și ING, au fost vizați de o campanie de tip phishing pe e-mail. Toți romanii care au cont la aceasta banca trebuie sa aiba mare grija. Romanii care nu au fost atenți la conturile sale au riscat sa ramana fara bani pe card. ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…

- Autoritațile italiene ofera bani celor care doresc sa se mute satele din regiunea Calabria, grav afectate de depopulare. Ați visat vreodata sa deschideți un boutique artizanal și sa va așezați definitiv intr-un sat din sudul profund al Italiei, unde este cald aproape tot timpul anului. Ba, mai mult,…

- Alerta de furtuna in Maramureș. Grindina, vijelii puternice și descarcari electrice. Cantitațile de apa vor depași 25…40 l/mp. Vezi zonele vizate ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 ATENȚIONARE METEOROLOGICA Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Accidente grave pe soselele din tara. Un preot greco-catolic a murit, iar sotia si fetita lor, de 4 ani, au ajuns la spital in stare critica. O ambulanta a fost spulberata de un tren intr-o localitate din judetul Caras-Severin. La iesire din Iasi, doi oameni au fost raniti grav, iar in Baia Mare un…