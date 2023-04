Stiri pe aceeasi tema

- O barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte doua sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.

- Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina, marți, pentru salvarea a doua persoane și a unui animal din raul Mureș, in localitatea Gura Arieșului. La sosirea echipajelor de intervenție la locul solicitarii, doua persoane impreuna cu animalul și atelajul erau blocate in albia apei.…

- Am reușit sa salvam de sub daramaturi 4 persoane in viața, din pacate a fost nevoie sa recuperam și persoane decedate, a spus joi șeful primei echipe romanești de salvare care a ajuns in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…