Misiunea de salvare a celor 12 persoane izolate, surprinse de creșterea raului Zabala, din Județul Vrancea s-a finalizat cu succes, intervenția bazandu-se pe mai multe efective de intervenție in situații de urgența. Cei 12 muncitori blocati inca de vineri din cauza unei viituri la Nereju, județul Vrancea, au fost salvati sambata dupa-amiaza. Potrivit DSU, nicio persoana nu are probleme medicale. Odata cu reluarea acțiunii de extragere a persoanelor izolate, in aceasta dimineața, forțele de intervenție au fost suplimentate. Alaturi de pompierii militari, pompierii voluntari, salvamontiști și jandarmi…