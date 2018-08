Misha și Connect-R sunt separați de un an. Iată declarația artistului In ultimele luni, presa autohtona a speculat de mai multe ori ca ar fi probleme in cuplul celor doi artiști. Totuși, Connect-R a avut grija sa spulbere zvonurile de fiecare data, menționand doar ca exista probleme, pe care se lupta sa le repare. Adevarul e ca cei doi s-au desparțit inca de acum un an. Misha și Connect-R sunt desparțiți de un an Satul de presiunile celor din jur, Connect-R a postat un mesaj sincer pe conturile de socializare, prin care a admis ca el și soția sa nu mai formeaza un cuplu de mai bine de un an. ”Nu obișnuiesc sa impartașesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

- Connect-R a anuntat despartirea de Misha, iar vestea a luat prins suprindere pe toata lumea. Nu doar ca Misha si Connect-R s-au despartit, ci pentru ca acestia sunt chiar divortati de aproape doi ani, fara ca cineva sa banuiasca.

