Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 14 septembrie i-a facut pe Connect-R și Misha sa fie din nou impreuna, caci Maya, fetița lor a mers in prima ei zi de școala. Tabloul de familie, imortalizat de artist, i-a emoționat pe fani.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca in unitațile de invațamant in care nu sunt indeplinite toate condițiile pentru inceperea noului an școlar trebuie identificate soluții. Șeful statului a menționat insa faptul ca nu Guvernul este cel care trebuie sa asigure accesul elevilor la internet,…

- ”Cand nu poți face bine, mai bine sa nu faci rau”, spune o vorba romanesca. Din pacate, in aceasta perioada de precampanie electorala, ascunși in spatele unui monitor, foarte mulți teleormaneni arunca cu venin in stanga și-n dreapta, fara sa se uite inainte in oglinda. Vizat de atacuri fara sens și…

- Cei patru nu sunt doar prieteni buni, dar si o familie, de cand Andra si Maruta au devenit nasii de cununie ai cuplului Pepe - Raluca. Cei patru, alaturi de copii, au petrecut cateva zile speciale intr-un resort de lux din Delta Dunarii. Citeste si Botez de fite pentru nepoata lui Adi Minune.…

- Connect-R pare ca trecea printr-o perioada extrem de grea ori inca sufera dupa divorțul de Misha, fosta soție și mama fetiței lui. Artistul este pe zi ce trece mai dezamagit, iar asta se vede din mesajele pe care le posteaza.

- Dupa foarte mult timp, Misha pare hotarata sa vorbeasca. Artista a marturisit, printr-un mesaj cu subințeles, care a fost motivul divorțului de Connect-R. Sa fie oare acesta adevarul ascuns pana acum?