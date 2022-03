Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Dua Lipa a fost data in judecata pentru incalcarea drepturilor de autor marți (1 martie) de o trupa de reggae din Florida, care susține ca starul pop britanic a inclus in hit-ul „Levitating”, parți dintr-o piesa mai puțin cunoscuta din 2017. Intr-un proces intentat la Tribunalul Federal din Los Angeles,…

- Roxen lanseaza o noua piesa solo numita “UFO” dupa colaborarea cu Randi “Dincolo de Marte”. Cu o voce puternica și patrunzatoare, “UFO” aduce experința muzicii pamantene intr-un vibe extraterestru. Piesa a fost compusa de Theea Miculescu și Achi, iar de vizual s-a ocupat Mihai Sighinaș. “Ma bucur mult…

- In acest moment, serialul “In from the Cold” este pe locul #1 pe Netflix Romania, iar piesa Minelli x INNA – “Discoteka” poate fi auzita pe coloana sonora a acestei producții internaționale. In episodul 3, cand cadrul scenei este plasat intr-un club exclusivist, plin de lumini și decoruri extravagante,…

- Dupa succesul de care s-a bucurat „Faded Love”, care a adunat peste 7,7 milioane de vizualizari pe Youtube, Leony a revenit cu „Remedy”. Artista a vorbit despre ce iși dorește sa transmita prin intermediul piesei, despre inspirația din spatele ei, cat și despre așteptarile pe care le are. „Remedy” a…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- J.I.D lanseaza, impreuna cu 21 Savage si Baby Tate, noul single “Surround Sound”. Noua piesa este produsa de Christo si DJ Scheme. Aceasta este insotita de videoclipul oficial, care este regizat de Mac Grant si Chad Tennies. “Surround Sound” este lansata dupa ce J.I.D a fost inclus in lineup-ul festivalului…

- Years & Years a lansat piesa “Sooner or Later”, ultimul single inaintea noului album – “Night Call”. Proiectul va fi disponibil incepand cu 21 ianuarie 2022 si va contine piesele “Starstruck” si “Sweet Talker” impreuna cu Galantis. “Sooner or Later” canalizeaza furia resimtita fata de barbatii care…