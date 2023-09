Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana și Teatrul Național București aduc in atenția publicului producția teatrala de excepție "Regele moare", intr-o interpretare magistrala a marilor actori Victor Rebengiuc si Mariana Mihut, in rolurile principale.

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- EMY, a carei cariera a luat avant in anul 2017, a caștigat repede aprecierea publicului datorita stilului sau distinct și a abilitații de a crea muzica care rezoneaza cu fanii de toate varstele. De la single-ul "Inima mea", care a devenit rapid un hit, pana la piesele mai recente precum "Energia", talentul…

- Alex Parker și Misha Miller pregatesc o surpriza muzicala ce va trezi emoții nostalgice și va starni o explozie de energie pe ringul de dans. Odata cu lansarea filmului “Barbie”, cei doi artiști s-au transformat in adevarați Barbie și Ken pentru a lansa “Barbie Song” – o piesa de dansat in club care…

- Misha Miller, una dintre cele mai promițatoare artiste din industria muzicala, aduce o noua lansare perfecta pentru aceasta vara: „Underwater”. Piesa este o experiența muzicala captivanta, in care versurile sunt ca perlele ascunse, iar ritmurile valurilor marii te invita sa te lași purtat de vocea puternica…

- Anul 2023 este cu siguranța un an plin de succes pentru Mira. Inceput cu “Strawberry heart” și continuat cu hitul „N-am sa te las”, anul 2023 adauga colaborarea cu Bvcovia in ritmul “Bye Bye” și piesa internaționala “Come with me”. Dupa o primavara cu 5 piese in top Media Forest, Mira aduce o noua colaborare…

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…