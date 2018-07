Stiri pe aceeasi tema

- Micha lui Connect-R a rabufnit dupa ce a fost criticata ca s-a tuns. Artista a scris un mesaj pe contul de socializare, in care i-a sfatuit pe internauți sa nu iși mai dea cu parerea despre felul in care arata dupa ce și-a schimbat look-ul. „Ba frate, m-ati disperat! Nu am cerut parerea nimanui daca-mi…

- Misha este foarte suparata! Sotia lui Connect-R a rabufnit pe internet, dupa ce a fost criticata pentru faptul ca s-a tuns scurt. Cunoscuta blondina a transmis un mesaj pentru toti rautaciosii care o critica.

- Astazi este sarbatoare in familia Misha – Connect-R! Artista implinește frumoasa varsta de 27 de ani, iar soțul ei o ține din surprize in surprize. Inca de azi-dimineața, Connect-R i-a facut o declarație de iubire in public soției sale, iar in aceasta dupa-amiaza, el a avut un plan inedit pe care nu…

- S-a speculat ca ar fi insarcinata, dar iata ca adevarul este cu totul altul! Carmen Salciua a rabufnit și a spus lucrurilor pe nume. (Reduceri mari la jocuri PC) Carmen Salciua a publicat o fotografie in care iși ținea mainile pe burtica. Moment in care internauții au interpretat gestul artistei și…

- Connect-R a acceptat provocarea unui interviu cu intrebari-fulger, iar la una dintre ele a uimit cu raspunsul oferit. La un moment dat, artistul a marturisit ca daca ar fi intr-o situație critica ar fi in stare sa iși taie o mana pentru soția lui, Misha, și fiica lor, Maya. Citește și: Connect-R l-a…

- Connect-R a vorbit astazi despre frumoasa lui familie, despre greutați și perioada in care a vandut ziare. In cadrul interviului emoționant, artistul a comentat din nou declarațiile despre divorț ale soției sale, Misha, și a dezvaluit cum a contribuit la sudarea familiei unui artis, care a fost la un…