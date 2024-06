Misha și Connect-R au divorțat in urma cu șase ani, insa au continuat sa locuiasca impreuna de dragul fiicei lor, Maya. In urma cu ceva timp, artistul declarat ca el și fosta soție locuiesc sub același acoperiș, iar imaginile postate pe contul de socializare, cu interpreta și fiica lor, i-a facut pe mulți sa creada ca formeaza din nou un cuplu. In realitate, lucrurile stau altfel.Misha și Connect-R au decis sa divorțeze in urma cu șase ani, insa desparțirea i-a ținut in continuare uniți.Chiar daca artistul și fosta lui partenera de viața au marturisit in repetate randuri ca au ramas prieteni foarte…