Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a speculat in repetate randuri ca in casnicia Mishei si a lui Connect-R lucrurile nu ar mai fi numai lapte si miere, artista vorbeste pentru prima data despre ce se intampla in aceste momente in familia ei.

- Astazi e o zi importanta pentru Iuliana Luciu. Focoasa bruneta implinește 31 de ani, iar in aceasta seara, ea petrece alaturi de o parte dintre cei mai buni prieteni. In cadrul unui interviu, sora Nicoletei Luciu a lansat declarații-bomba. „Ma marit, o sa fac trei perechi de tripleți ca sa o intrec…

- Misha și-a surprins de curand fanii cu o noua tunsoare și nu oricare. Soția lui Connect-R a dat dovada de mare curaj și s-a ras in cap. A renunțat la parul lung pentru a adopta un look nonconformist și se pare ca a fost pe placul publicului. In ultima perioada, Misha și-a tot schimbat look-ul […] The…

- Misha s-a ras in cap și le-a aratat fanilor rezultatul. in timp ce unii i-au criticat decizia, alții sunt de parere ca acest look o prinde de minune. “Doamne, nu cred! Ce nebuna sunt, Doamne!”, a spus Misha pe contul de socializare. Soția lui Connect-R pare pațin speriata, mai ales ca transformarea…

- Vești imbucuratoare despre Ionela Prodan! Cantareața de muzica populara a reacționat la tratament și a putut sa comunice foarte puțin cu fiicele sale. Familie artistei in varsta de 70 de ani spera in continuarea ca ea iși va reveni. Aflata in spital de mai bine de trei saptamani, mama Anamariei Prodan…

- Intrigat de apetitul colegei sale de la pupitrul de jurat ”iUmor”, Mihai Bendeac a facut un exercițiu de imaginație amuzant. Mihai Bendeac și Cheloo știu deja ca Deliei ii place sa se bucure de gustari in timpul filmarilor și de obicei jurata ”iUmor” imparte cu ei fructe, dulciuri, pufuleți sau sarațele.…

- Cosmina Pasarin a intrat in lumina reflectoarelor la varsta de 18 ani, atunci cand a participat la concursul “Vara Ispitelor”, de la Pro TV. De atunci multe s-au schimbat, iar bruneta a intrat in lumea showbizului cu pasi marunti, dar siguri. De-a lungul timpului a avut joburi diverse: a prezentat…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…