- Marcel Ciolacu a pus capat zvonurilor care il anunțau pe George Maior drept viitorul premier al Romaniei din partea PSD.”Nu il cunosc pe George Maior. Poate o sa il cunosc in viitor. Nu este o prioritate pentru PSD. Nu putem veni cu o propunere cu o persoana pe care nu o cunosc.”, a precizat…

- Misha și Connect-R au divorțat in urma cu trei ani, insa cei doi au ramas in relații bune de dragul fetiței pe care o au impreuna, pe nume Maya, in varsta de 5 ani. Misha și Connect-R sunt parinți model pentru fiica lor, chiar daca aceștia nu mai sunt legați de acte. Cei doi au plecat și in vacanțe…

- Sunt divortati de trei ani de zile, dar Misha si Connect-R fac ce fac si tot impreuna ajung sa fie. Asa se face ca, de curand, cei doi au lansat o piesa impreuna. De altfel, este pentru prima data cand apar in acelasi videoclip, asta dupa ce, in viata reala si-au spus adio.

- A revenit in muzica! Si nu oricum, ci cu un super hit, iar acum este pregatita sa isi refaca viata si pe plan sentimental. Misha a vorbit despre relatia pe care o are, in acest moment, cu Connect-R si a spus si daca vor reface sau nu actele.

- Desi in anul 2017 Misha si Connect-R au descis sa divorteze, fac ce fac si drumurile lor se tot intalnesc. Invitati la "Rai da' Buni", cei doi cantareti au spus lucrurilor pe nume si au marturisit care este de fapt relatia dintre ei.

- Impreuna, separați, cine sa ii mai ințeleaga? Connect-R și Misha formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri de la noi și pare ca au propriile reguli atunci cand vine vorba despre familia lor.

- Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Au impreuna o fetița și deși au decis sa divorțeze, cei doi au ramas in relații foarte bune. Artistul vorbește intotdeauna frumos, despre mama copilului sau. Connect-R a vorbit intr-un interviu acordat pentru AnteaStars,…

- Gurile rele spuneau despre Shakira și Pique in urma cu ceva timp ca ar fi la un pas de divorț. Relația dintre cei doi s-ar fi racit in ultimul timp, ba chiar fotbalistul s-ar fi mutat singur, in Barcelona.