- Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in…

- Guvernul pregateste adoptarea unei ordonante de urgenta prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subventii si indemnizatii acordate angajatilor din sectorul bugetar. Potrivit surselor guvernamentale prin aceasta OUG ar fi vizata eliminarea voucherelor de vacanta, masura prin care s-ar face economii…

- Un sfert din antreprenori din turism și HORECA nu mai pot deschide locațiile și asta din doua motive: lipsa resursei financiare și din cauza lipsei de predictibilitate. Unitațile din turism au nevoie sa fie despagubite, a spus marți Daniel Mischie, liderul task-force-ului de turism din cadrul Coaliției…

- Grupul de Lucru pentru Turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) si Alianta pentru Turism (APT) organizeaza, luni, o conferinta de presa legata de modul in care pandemia de COVID-19 a afectat turismul romanesc. Conform organizatorilor, la eveniment sunt asteptati sa…

- Reprezentanții Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) au anunțat ca asociația a initiat procedura legala pentru a da in judecata autoritatile pentru restrictionarea activitatii si lipsa despagubirilor, precizeaza forbes.ro . „HORA a initiat procedura legala prin care…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) ar fi de acord cu o majorare a salariului minim la nivelul inflației din acest an. Ar fi vorba de 2,2%, de la inceputul anului. Concret, 49 lei in plus. Masura este insa puțin probabil sa fie și pe placul sindicatelor. „Maine…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu, a declarat ca va trebui sa se lucreze la tot ceea ce inseamna calitatea vietii pentru ca Romania este depasita de toate tarile Uniunii Europene la acest capitol. "Va veni si momentul post-pandemie si va trebui ca impreuna…