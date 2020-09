O inregistrare in care apare un robot cu o inaltime de 18 metri in orasul-port Yokohama i-a entuziasmat pe utilizatorii de Twitter, adunand peste 6 milioane de vizualizari in ultima saptamana, informeaza Reuters.



Robotul este piesa centrala a Gundam Factory Yokohama, o atractie turistica a carei inaugurare trebuia sa aiba loc in octombrie, dar care a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Administratorul parcului a precizat marti ca deschiderea oficiala va avea loc pe 19 decembrie.



Imaginile, filmate cu un teleobiectiv de utilizatorul de Twitter @yoshi115t, infatiseaza…