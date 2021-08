Catalin Urtoi a declarat, marti ca sefii CNAIR au formulat mai multe observatii critice privind modul in care a fost realizat studiul de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures – Targu Neamt din cadrul A8, el precizand ca studiul a fost respins de CNAIR din cauza documentatiei incomplete. Studiul de fezabilitate a fost realizat de firma spaniola ACCIONA. Urtoi a spus ca reprezentantii companiei spaniole au promis ca vor oferi raspuns la observatiile CNAIR pana luni, 6 septembrie. Totodata, reprezentantii Asociatiei “Impreuna pentru A8“ au anuntat ca, in situatia in care studiul de fezabilitate nu…