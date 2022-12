Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi britanici au avut dificultati in ajunge la locurile de munca marti, in prima zi a grevei la caile ferate in Regatul Unit, confruntat cu numeroase miscari sociale pe fondul cresterii costului vietii, relateaza AFP.

- Polițiștii britanici de frontiera de pe mai multe mari aeroporturi, inclusiv Heathrow, cel mai aglomerat din țara, vor intra in greva, timp de 8 zile, in perioada sarbatorilor de iarna, in urma unei dispute salariale, a anunțat miercuri sindicatul PCS, avertizand ca vor urma „grave perturbari”, potrivit…

- Personalul de ambulanta din cea mai mare parte a Angliei si Tarii Galilor va intra in greva pe 21 decembrie, in cadrul unei dispute cu Guvernul pe tema cresterilor salariale, transmite BBC, citat de news.ro. Greva coordonata de cele trei sindicate principale din domeniul ambulantei - Unison, GMB…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrind gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani. "Asistentele medicale s-au saturat", a rezumat Pat Cullen,…

