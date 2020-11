Mișcări majore pe piețele financiare după anunțul privind vaccinul Pfizer / Cădere spectaculoasă a acțiunilor Zoom Acțiunile Zoom Video au cazut puternic luni dupa anunțul privind eficacitatea vaccinului dezvoltat de Pfizer, și alte companii care au avut de câștigat de pe urma masurilor de carantina vazându-și cotațiile de pe burse în scadere, anunța CNBC.



Acțiunile Zoom Video au cazut cu 15% în timp ce cele Amazon au scazut cu 3,4%, Netflix cu 5,4% și Shopify cu 5,1%, investitorii parând sa se reorienteze rapid înspre domeniile care vor avea de câștigat de pe urma combaterii pandemiei de COVID-19.



Mișcarile de pe piețele financiare au venit dupa ce Pfizer… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

