Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil congres in PNL ar putea fi convocat, de catre Consiliul Național, in aceasta vara, potrivit unor surse politice, dupa ce mai mulți liberali și-au manifestat nemulțumirea fața de actualul președinte Ludovic Orban și vor schimbarea acestuia din funcție. Liderul PNL spune ca in partid nu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, vrea sa relaxeze criteriile de demitere a presedintilor de filiale, cu scopul de a-i debarca pe Cristian Busoi si pe Iulian Dumitrescu, principalii sai rivali in partid. Cei doi au incercat la randul lor sa convoace un Congres extraordinar pentru a-l rasturna pe Orban, au…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, solicita demisia lui Calin Popescu-Tariceanu din functia de presedinte al Senatului, considerand ca a adus grave prejudicii Romaniei prin pozitiile impotriva institutiilor europene. "Consider revoltator modul in care, astazi, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Liberalii nu sustin modificarile la Codul administrativ si Codul de procedura penala, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL nu sustine Codul administrativ, de asemenea nu sustine Codul de procedura penala. Avem o multime de argumente impotriva acestor acte normative", a spus Orban. Liderul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a vorbit vineri la Timisoara despre declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora acesta si-ar dori o alianta a partidelor de Opozitie. Orban a declarat ca fostul presedinte a fost cel care „a racnit mai tare decat Dragnea” la sesizarea sa impotriva guvernului si i-a sugerat,…

- Tion.ro l-a intrebat pe Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul PNL Timiș, daca partidul susține inițiativa „Fara penali in funcții publice”. Liderul liberal a raspuns „pe ocolite”: „PNL are proiect de lege inițiat la parlament prin care sa nu se permita persoanelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei trebuie deblocata si votata de Senat, iar un referendum pentru modificarea...

- Florin Carciumaru s-a declarat jignit de unii colegi mai tineri din tabara social-democrata care abia asteapta sa-l vada pe margine. Liderul PSD Gorj le-a transmis acestora ca el inca este locomotiva partidului si cere ca predarea puterii...