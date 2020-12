Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Debeljuh (24 de ani) a suferit o comoție cerebrala in meciul cu Young Boys, dar și-a revenit și poate sa evolueze cu in derby-ul CFR Cluj - FCSB. CFR va avea o formula normala in derby-ul cu FCSB, va lipsi numai Cestor, cu o ruptura de tendon. Fundașul francez se va recupera abia prin mai, cand…

- Edi Iordanescu, noul antrenor al echipei CFR Cluj, va incepe cu un sistem 4-2-3-1 meciul cu echipa elvetiana Young Boys Berna, care are loc joi seara pe Stadionul Wankdorf din Berna, in ultima etapa a Grupei A a competitiei de fotbal Europa League. Iordanescu l-a titularizat pe Cristian Manea…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a primit doua vești excelente inainte de meciul decisiv din Europa League, cu Young Boys. Young Boys - CFR Cluj, ultimul meci in acest sezon din faza grupelor Europa League pentru campioana Romaniei, este programat joi, 10 decembrie, la ora 19:55;CFR…

- Edi Iordanescu a purtat negocieri dure cu șefii de la CFR Cluj și a ajuns în cele din urma la un acord pentru revenirea la campioana României. Tehnicianul de 42 ani se întoarce astfel în Gruia la doar doi ani distanța de la scandalul monstru…

- CFR Cluj primește vizita liderului AS Roma, in runda a 4-a din grupele Europa League. In tur, echipa lui Dan Petrescu a pierdut fara drept de apel, 0-5. „Feroviarii” au adunat 4 puncte in primele 3 runde și au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ramane langa Young Boys și AS Roma. Remus Dinu și impresarul…

- Dupa meciul CFR Cluj - Gaz Metan Mediaș, terminat cu scorul de 1-2, Dan Petrescu a anunțat ca va pleca de la echipa, revoltat de arbitraj. Acum, Nelutu Varga a anuntat ca gruparea din Gruia nu se va prezenta la meciul din etapa urmatoare a Ligii 1.Looksport.ro a prezentat ca Nelutu Varga a schimbat…

- Comisia de Disciplina a FRF i-a dat dreptate lui Andrei Peteleu, fostul fundaș dreapta al celor de la CFR, care reclama o datorie de 25.000 de euro, iar clubul din Gruia va pierde doua puncte in clasament daca nu platește in termen de 15 zile. ȚSKA Sofia - CFR Cluj e meciul care deschide grupa A din…

- CFR Cluj, recent calificata in grupele Europa League și-ar putea pierde unul dintre cei mai buni jucatori: Mihai Bordeianu. Dupa evoluțiile bune sub comanda lui Dan Petrescu, care l-au propusat la naționala, mijlocașul de 29 de ani ar putea pleca in scurt timp de la formația din Gruia, potrivit Prosport.…