Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM trebuie sa decida in sedinta de marti, 26 mai, cu privire la avizarea numirii procurorului Oana Chichernea in funcția de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La trei luni de la numirea in functia de procuror…

- Crin Bologa a explicat ca ordonanta de clasare data de procurorul de caz ce l-a succedat pe magistratul Mihaiela Iorga Moraru se refera strict si limitativ la o fapta de trafic de influenta. Procurorul sef al DNA a precizat ca, la momentul arestarii preventive, urmarirea penala pe numele Elenei Udrea…

- Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 sunt anchetați de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție pentru zadarnicrea combaterii bolilor și abuz in serviciu, dupa ce au confiscat, in luna martie, teste COVID care ulterior au fost returnate firmei care le achiziționase. In 25 martie, procurorii…

- Darius Valcov a dezvaluit in anul 2018, existența unui protocol secret intre SRI și Parchetul General. Din cauza faptului ca protocolul era secret, SRI a sesizat Parchetul General pentru a-l trage la raspundere pe Valcov, pentru divulgarea unor informații secrete. Acum, procurorii au renunțat la acuzații…

- Mircea Beuran, fostul presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii DNA pentru ca ar fi primit de la un medic bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, respingerea propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa Curtea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…

- La 10 zile dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus si a fost in mijlocul unui scandal pentru ca a infectat mai multi membri PNL, senatorul liberal Vergil Chitac a declarat pentru Libertatea ca rezultatul ambelor teste efectuate recent a iesit negativ.Dupa ce fiica lui Vergil Chitac a scris pe…