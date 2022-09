Stiri pe aceeasi tema

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- Protestul incepe astazi, 21 septembrie, la ora 21:00. Sunt planificate mitinguri in centrele multor orașe din Rusia. Mișcarea Vesna a anunțat un protest la nivel național impotriva mobilizarii anunțate de Putin pe 21 septembrie. Activiștii au anunțat acest lucru pe Twitter. Aceștia propun ca cetațenii…

- Mișcarea rusa "Vesna" (Primavara, n.r.) a facut apel la proteste nationale in Rusia fata de mobilizarea partiala anuntata, miercuri, de presedintele Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea parțiala in țara, potrivit site-ului Meduza. Televiziunile ruse difuzeaza miercuri dimineața, incepand cu ora locala 9.00 (aceeași ora la București), un discurs inregistrat al liderului de la Kremlin, mesaj care fusese anunțat inițial pentru seara…

- Asistații social din comuna vasluiana Ferești sunt chemați, prin rețelele de socializare, cu topoarele in fața primariei. Autoritațile au nevoie de ajutor pentru a despica lemnele din curtea școlii.

- Rusia va lansa o liga de fotbal pentru echipele din teritoriile ocupate și separatiste „prietenoase” din Ucraina și Georgia, a anunțat luni un oficial din domeniul sportului, potrivit The Moscow Times . Liga va fi formata din cluburi de fotbal din Crimeea anexata, din autoproclamatele Republici Populare…

- La fel ca mii de ucraineni, Vasil Shtefko s-a oferit voluntar sa lupte dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a decis sa ii invadeze tara in februarie. Faptul ca Shtefko are 55 de ani si ca si-a pierdut ambele picioare in urma cu aproape 20 de ani nu l-a oprit, relateaza Daily Beast.

- Fostul președinte al Statelor Unite Barack Obama spune ca decizia de vineri a Curții Supreme a Statelor Unite prin care se anuleaza dreptul la avort este un atac la adresa libertații individuale, care lasa milioane de americani la cheremul politicienilor și ideologilor. In consecința, fostul șef al…