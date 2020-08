Mişcarea scade riscul de cancer la sîn Benefica pentru sanatate in general, activitatea fizica se dovedeste deosebit de eficienta impotriva cancerului la sin, s-a comunicat la o conferinta europeana. Daca femeile ar face miscare 30 de minute pe zi, ar putea fi evitate multe asemenea imbolnaviri, scrie Agerpres. Nu este vorba de practicarea intensiva a vreunui sport. 'Orice este binevenit: mersul pe jos, pe bicicleta sau activitatea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe unitati de pe raza judetului s-au ales saptamana trecuta cu activitatea suspendata in urma controalelor efectuate de catre inspectorii sanitar-veterinari. Din cauza neregulilor constatate, s-au aplicat doua ordonante de suspendare a activit...

- Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt a fost suspendata temporar. Un angajat a fost declarat suspect de COVID și internat in spital la Slatina, anunța Prefectura Olt, potrivit news.ro.Potrivit Prefecturii Olt, decizia de suspendare…

- CHIȘINAU, 16 iul - Sputnik. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sanatate Publica au verificat in ultima saptamana 231 de obiective ale economiei naționale. © AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYEANSP: Scade numarul cazurilor de infectare cu COVID-19, dar in unele zone situația e grava In cazul a 45…

- Masca trebuie purtata in toate spatiile inchise ale unui spital, a declarat medicul in exclusivitate pentru Obervator. In spatiile deschise ale unui spital e necesara distantarea sociala. "Daca nu respectam regulile, s-ar putea transforma usor. In primul rand, daca nu se respecta protocoale…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” cere Ministerului Educației sa intervina pentru a opri promovarea mesajelor cu caracter antistatal in universitațile din țara. Potrivit ONG-ului, in mai multe instituții superioare de invațamint cum ar fi Universitatea de Stat, Universitatea Tehnica și Universitatea…

- Volt Romania lanseaza un apel pentru proiecte legislative, care, prin intermediul Inițiativei Cetațenești Europene, pot contribui la modelarea și dezvoltarea Uniunii Europe, o uniune cu aceleași drepturi și oportunitați pentru toți cetațenii sai. Inițiativa Cetațeneasca Europeana este un instrument…

- Studiul realizat in Statele Unite a fost facut pe 6.200 de adulti cu diabet sau obezitate, infectati cu noul coronavirus. Concluzia a fost ca in randul femeilor, cele care faceau tratament cu metformina, rata de deces a fost mai redusa. Dupa ajustarea altor factori de risc, autorii studiului spun ca…

- Un studiu condus de cercetatori din China a demonstrat ca hipertensiunea arteriala creste riscul de aparitie a tulburarilor cognitive, relateaza marti China Science Daily, citat de Xinhua. O echipa de specialisti de la Spitalul Huashan al Universitatii Fudan si de la Spitalul Municipal…