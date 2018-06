Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Romania Impreuna (RO+), condusa de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca modificari la Codul de Procedura Penala votate luni seara de PSD si de partenerii sai din coalitia parlamentara vor actiona in special in beneficiul inculpatilor si condamnatilor, iar o parte dintre acestea il pot…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) avertizeaza ca prin modificarile aduse in Parlament la Codul de procedura penala PSD devine "un partid care nu mai actioneaza in interesul romanilor, ci doar pentru interese de grup certat cu legea", noteaza Agerpres. "O parte din modificarile aduse de parlamentari…

- Camera Deputaților a votat luni, in procedura de urgența, Codul de Procedura Penala, cu prevederea care ii permite lui Liviu Dragnea sa ceara rejudecarea dosarului ”Referendumul”. Au fost 175 voturi ”pentru”, 78 ”impotriva”, o abținere. Doar ca inainte, PSD și Opoziția nu au cazut de acord asupra procedurii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare în cazul în care nu se finalizeaza dezbaterile la Codul de Procedura Penala.

- Președintele fondator ”Mișcarea Romania Impreuna”, Dacian Cioloș, a anunțat, marți, pe Facebook ca partidul sau a adunat peste 50.000 de membri. In același timp, acesta noteaza ca ”urmatoarele cinci luni vor fi extrem de importante pentru a construi o structura profesionista și eficienta așa cum ne…

- Modificarile preconizate pentru Codurile Penale nu sunt in primul rand despre infractiunile de coruptie, desi de ele profita in mod special coruptii cu putere politica. Nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, desi se potrivesc manusa pe cazurile lor si sunt…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook , o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text cum va arata logo-ul partidului…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca vineri a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Mișcarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”, a anunțat Cioloș vineri, la un eveniment intern al Romania 100 transmis live pe Facebook.