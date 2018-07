Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod si avem o veste proasta, ca virusul ar fi si in alt complex - care inseamna 17.000 - 18.000 de capete. (...) Nu exista antidot, nu exista vaccin, nu exista medicamente ca sa usureze boala. Singura metoda este sacrificarea. Porcii…

- Miscarea Romania Impreuna ii cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze de urgenta dupa "declaratia incalificabila prin care a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul". "Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea porcilor cu Holocaustul, o tragedie…

