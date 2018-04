Stiri pe aceeasi tema

- "Prioritatea imediata este evitarea pericolului unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasily Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu ușile inchise, consacrate crizei din Siria, a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP și Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press.

- Donald Trump a raspuns miercuri Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata, presedintele american transmitand Moscovei sa se pregateasca pentru rachetele 39;frumoase, noi si 39;smart 39; 39; care vor veni, informeaza Agerpres.ro 39;Rusia…

- Președintele SUA, Donald Trump, reacționeaza extrem de dur, dupa ce Rusia a anunțat ca va dobori rachetele occidentale trase in Siria. Trump le-a transmis rușilor sa se pregateasca, pentru ca in Siria vor ajunge rachete ”noi și smart”.”Rusia promite sa doboare toate rachetele trase in Siria.…

- Fortele militare ruse si siriene au declarat luni ca avioane de razboi israeliene au bombardat o baza aeriana siriana, la cateva ore dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca va fi platit „un pret mare” pentru atacurile cu arme chimice asupra unui oras aflat sub controlul rebelilor…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.