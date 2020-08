Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii Fortnite se dueleaza cu giganții Apple și Google. Totul a pornit dupa ce Epic Games a introdus in Fortnite, in variantele de IOS și Android, mecanisme de monetizare separate de cele aprobate de Apple sau Google, ceea ce a incalcat politica celor doi mari deținatori de platforma, iar aceștia…

- Google si Apple au anuntat ca elimina renumitul joc Fortnite din Play Store, respectiv App Store dupa ce Epic Games, compania care a dezvoltat jocul video, le-a permis utilizatorilor sa faca achizitii direct din aplicatia jocului, ceea ce o ajuta sa evite taxa de 30% impusa de Google si...

- Apple a eliminat din App Store jocul de tip battle royale Fortnite, produs de Epic Games, dupa ce joi, 13 august, dezvoltatorul a introdus propriul sau sistem de plata in aplicatie, care a ocolit taxa de 30% a Apple.

- Gradina Romei din Satu Mare va gazdui in acest week-end, „Targul Produselor Satmarene”, rodul unui proiect inedit, orientat catre producatorii locali. Acțiunea va reuni producatori din toate colturile judetului. Cei care vor trece prin Gradina Romei, vor avea posibilitatea sa gaseasca pe tarabe: legume,…

- S-a incheiat prima repriza, la Ploiești, dintre Chindia și AFC Hermannstadt. Un joc d euzura dar, care, al prima vedere a scos in evidența jucatori sibienii care, incepand cu minutul 25 au cam dominat jocul, pasind mai mult și… parand mai siguri pe ei. Chiar daca nu au creat situații periculoase la…

- Emil Sandoi (55 de ani), fostul antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova, a comentat succesul obținut de olteni in aceasta seara, 2-1 impotriva Astrei Giurgiu, meci contand pentru play-off-ul Ligii 1. „O victorie meritata, per total. Daca stam sa analizam, ocaziile clare au fost de partea Craiovei.…

- Județul Arad a fost unul dintre cele mai lovite, la inceputul crizei coronavirusului, din mai multe motive. In postura de poarta principala terestra de intrare in Romania dinspre Occident, prin mai multe puncte vamale, Aradul a avut de facut fața unui aflux uriaș de persoane care au vrut sa intre in…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca in mod real, in Romania, puterea este deținuta de PSD care joaca un rol extrem de abil pentru a recupera distanța fața de PNL.„In mod real puterea este la PSD, care face in momentul de fața un joc perfid. Chiar…