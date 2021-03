„Mișcarea” Disney, pe pandemie Disney a anuntat ca va inchide ”cel putin 60” dintre magazinele sale din America de Nord anul acesta pentru a se concentra pe activitatile sale de vanzare online. Aceste inchideri nu vor fi insa decat o prima etapa, numarul 1 mondial din industria divertismentului precizand intr-un comunicat ca intentioneaza sa “reduca semnificativ punctele sale fizice de vanzare” pentru a dezvolta comertul electronic. “Comportamentul consumatorului s-a orientat spre cumparaturi pe internet si, in acelasi timp, pandemia a schimbat ceea ce se asteapta consumatorii de la un retailer”, a declarat in comunicat Stephanie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disney a anuntat miercuri ca va inchide ''cel putin 60'' dintre magazinele sale din America de Nord anul acesta pentru a se concentra pe activitatile sale de vanzare online, informeaza AFP. Aceste inchideri nu vor fi insa decat o prima etapa, numarul 1 mondial din industria…

- REȘIȚA – Combinatul siderurgic a atins marti, 23 februarie 2021, o productie de 3,5 milioane de tone pe masina de turnare continua, instalata in 2007! In anul in care Uzina de fier din Reșița (astazi TMK Reșița) implinește 250 de ani de activitate metalurgica neintrerupta, iar Grupul TMK aniverseaza…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) anunța in anul 2017 ca Romania are noua pasare pentru fauna – pietrarul de deșert. Iata ca, in prezent, SOR a mai descoperit ceva. Prima luna din an a venit cu o noua specie in avifauna de la noi. In 23 ianuarie Helen Beatrice Sforaru, una dintre cele mai active…

- Grupul american Pfizer a anuntat sambata un “plan” care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia “trei, patru saptamani”. “Pfizer si BioNTech au dezvoltat un plan care…

- Judetul Ilfov se mentine pe primul loc la rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile, cu 4,69 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 4,44, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe urmatorul loc la rata de infectare se situeaza Timis cu…

- Un numar de 4.403 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 28.297 de teste la nivel national, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS.…

- Biscuiti retrasi de la vanzare in urma unei alerte europene. Conțin o cantitate mare dintr-o substanța periculoasa. Un lot de biscuiti cu susan a fost retras de la vanzare de producator in urma unei alerte europene privind continutul peste limita admisa a oxidului de etilena din semintele de susan utilizate.…