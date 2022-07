Stiri pe aceeasi tema

- La 2 iulie, se implinesc 518 ani de la trecerea in neființa a lui Ștefan cel Mare și Sfant, cel mai de seama Domnitor al Moldovei. Cu acest prilej, membrii Comitetului Executiv al PSRM impreuna cu deputații PSRM din Parlament au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant din orașul Balți.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul 02-03 iulie 2022, in capitala vor fi organizate diverse tirguri cu produse autohtone, informeaza Noi.md. Astfel, in sectorul Buiucani, pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford", bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 202, va avea loc Tirgul EcoLocal,…

- Poliția precizeaza ca miine bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint va fi accesibil pentru circulație, cel puțin pina la ora 14:30. Circulația nu va fi restricționata nici pentru transportul public, nici pentru cel privat, anunța oamenii legii, in contextul in care Primaria Chișinau anunța anterior ca traficul…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au depus coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, alaturi de conducerea tarii si Cabinetul de ministri au depus flori la Complexul memorial "Eternitate" din Capitala in memoria celor cazuți in razboi.

- In satul Salcuța, raionul Caușeni va fi edificat bustul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfint. O decizie in acest sens a fost aprobata de Executiv. Monumentul urmeaza a fi amplasat in fața Primariei satului Salcuța, in scopul eternizarii memoriei Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfint, ca adevarat aparator…

- Fiecare colț al centrului istoric al Chișinaului, fara indoiala, ascunde inca multe locuri neexplorate. Trebuie remarcat faptul ca centrul istoric este situat pe teritoriul administrativ al sectoarelor Buiucani, Centru și Rișcani și este situat in perimetrul strazilor A. Mateevici - C. Stere – Sf. Andrei…