Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian Sergio Mattarella va organiza joi o noua runda de consultari cu privire la criza guvernamentala de la Roma, iar in ziua urmatoare are prevazute intrevederi cu presedintii celor doua camere legislative si cu predecesorul sau Giorgio Napolitano, transmit Reuters si dpa. …

- Liderul Ligii Nordului din Italia (extrema-dreapta), Matteo Salvini, a afirmat joi ca viitorul guvern al tarii ar trebui sa fie o coalitie intre conservatori si Miscarea Cinci Stele (M5S), relateaza agentia DPA. ''Orice alta solutie va fi una improvizata si temporara'',…

- Alegerile legislative care au avut loc duminica in Italia, in urma carora nicio formatiune politica nu a obtinut majoritatea parlamentara, au deschis calea catre o batalie pentru putere fara precedent. Asta pentru ca lupta se duce intre doua formatiuni populiste - Miscarea Cinci Stele, antisistem, si…

- Pe baza rezultatelor partiale reiese ca in Italia exista doua optiuni de guvernare: o coaliție de dreapta, compusa din Frații Italiei, Liga Nordului și Forza Italia sau o guvernare ipotetica formata din Forza Italia și Partidul Democratic. Populismul este o mișcare cu popularitate in creștere in Italia,…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. 0 0 0 0 0 0

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…