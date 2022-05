Stiri pe aceeasi tema

China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

Intr-o mișcare care ar putea prevesti transferul avioanelor sale de lupta MiG-29 catre Ucraina, Slovacia a ajuns la un acord cu Polonia vecina pentru ca avioanele poloneze F-16 sa patruleze spațiul sau aerian, astfel incat sa elibereze de sarcini flota slovaca de avioane de lupta de fabricație sovietica,…

China a respins joi acuzatiile "nejustificate" ale SUA cu privire la relatia sa cu Rusia in plin razboi cu Ucraina, afirmand ca Beijingul lucreaza pentru pace si se afla "de partea buna a istoriei", potrivit AFP.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat la finalul summitului extraordinar al aliantei consacrat conflictului din Ucraina, ca Rusia nu trebuie sa fie susținuta de China.

Un apel initiat de Rusia privind accesul la ajutor si protectia civililor in Ucraina care nu mentioneaza rolul Moscovei in criza nu a trecut miercuri de Consiliul de Securitate al ONU, in contextul in care numai Rusia si China au votat in favoarea propunerii, iar ceilalti 13 membri s-au abtinut,…

Preturile petrolului au inregistrat din nou pierderi puternice, marti, coborand cu peste 6%, trase in jos de factori ca negocierile dintre Rusia si Ucraina, o posibila incetinire a cererii in China si volumul mai mic al tranzactiilor inainte de majorarea asteptata a dobanzilor de catre Rezerva Federala,…

Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, s-a pronuntat ferm in favoarea medierii Chinei in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza DPA citata de Agerpres.

Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a afirmat ministrul de externe, Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, transmite Reuters.