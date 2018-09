Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Romania TV, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, asupra scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD. Bogdan Chirieac a remarcat, in acest context, lipsa de reactie a Vioricai Dancila cea care este propusa de catre contestatarii lui Dragnea sa ocupe functia de presedinte al PSD, interimar, in eventualitatea in care Dragnea este inlaturat.

"Problema capitala in aceasta epistola este aceea peste care s-a trecut extrem de usor. S-a propus acolo ca presedinte al partidului sa fie doamna Viorica Dancila…