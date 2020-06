Stiri pe aceeasi tema

- Echipa președintelui american Donald Trump vinde body-uri pentru bebeluși pe site-ul de campanie inscripționate cu mesajul „Baby Lives Matter”, logo-ul fiind similar cu cel folosit de catre mișcarea Black Lives Matter, relateaza CNN.Îmbracamintea este menita sa evidențieze…

- Jucatorii echipei Valencia CF au ingenuncheat marti, inainte de antrenamente, in semn de solidaritate cu miscarea antirasista ''Black Lives Matter'', o premiera pentru fotbalul spaniol, scrie AFP.''Clubul Valencia CF vrea sa arate public ca este impotriva rasismului. Inainte de a incepe antrenamentul…

- Scaderea surprinzatoare a șomajului în Statele Unite, potrivit președintelui Statelor Unite, Donald Trump, marcheaza o ”zi mareața” pentru George Floyd, barbatul de culoare care a murit asfixiat sub genunchiul un polițist alb și al carui deces se afla în centrul celor mai mari…

- Baschetbalista Angela Beadle, 26 de ani, a evoluat in primele trei luni ale anului la Olimpia Brașov, in eșalonul de elita feminin. Revenita in Texas, a ieșit pe strazile din Austin la amplele manifestații declanșate dupa uciderea lui George Floyd. ...

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Premierul Justin Trudeau a declarat luni ca aude ”furia” și ”durerea” tinerilor canadieni de culoare, dupa o serie de manifestații care au loc în toata țara pentru a denunța violența și rasismul polițiștilor, în SUA și Canada, relateaza AFP. ”Vreau sa ma…

- Facebook și Instagram se alatura companiilor care se implica activ in problema tensiunilor rasiale care sunt la un nivel record in Statele Unite. Sub sloganul #ShareBlackStories, Facebook iși propune sa aduca in fața poveștile persoanelor de culoare din SUA stigmatizate doar din cauza culorii pielii.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…