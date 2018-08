Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, autoritațile italiene au infirmat teza unui atac cu motivatii rasiste, informeaza vineri AFP. In urma anuntarii acestei concluzii, partidul Liga (de extrema dreapta), aflat la guvernare, a criticat vehement 'alerta rasista' inventata de stanga. Difuzarea, luni, a fotografiei cu chipul…

- Apropiat de extrema dreapta americana, Bannon a marturisit acestui website care sunt intentiile sale, prima etapa fiind alegerile europarlamentare de anul viitor.In mod simbolic, cartierul general al organizatiei sale denumite 'Miscarea' ar urma sa fie stabilit chiar la Bruxelles, capitala…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va pleca la Ankara, unde va participa la ceremonia investirii in functie a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a comunicat Bertalan Havasi, subsecretar de stat, seful Biroului de presa al Oficiului premierului ungar, potrivit Rador.

- Prin reducerea fluxurilor de migranti, 'noi vom pierde in cinci ani o populatie care echivaleaza astazi cu un oras precum Torino', adica '700.000 de persoane sub 34 de ani, in decurs de o legislatura', care dureaza in Italia cinci ani, a afirmat Boeri in fata Camerei Deputatilor.In fata…

- Giuseppe Conte, noul prim-ministru al Italiei, a cerut o reanalizare a sanctiunilor impuse Rusiei si o redistribuire „obligatorie” a refugiatilor in Uniunea Europeana, scrie The Guardian. In primul sau discurs in fata parlamentarilor de cand a fost investit, Conte a reafirmat cateva teme principale…

- Noul sef al primului guvern populist din Italia, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo Salvini, seful Ligii (extrema-dreapta),…

- Noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri dupa-amiaza pe Constitutie, in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, informeaza France Presse. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo…

