Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- Candidatii PSD din Bucuresti în alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general în functie, Gabriela Firea, care…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, candidații pentru primariile de sector. La Sectorul 2 apare Cristian Popescu, cel care ar fi trebuit sa fie candidatul PNL, insa, in urma alianței cu URS-PLUS, s-a preferat alt candidat. Firea apare și in fotografii alaturi…

- Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca va candia la congresul partidului pentru functia de prim-vicepresedinte, alaturi de Gabriela Firea, in echipa lui Marcel Ciolacu. ”Cred ca e momentul in care PSD are nevoie de toti”, afirma...

- Primarul capitalei a precizat ca in CeX vor fi validati si candidatii pentru primariile de sector pentru Bucuresti si a asigurat ca Daniel Baluta va fi pe lista la sectorul 4, sustinut de social-democrati. Aceasta i-a acuzat pe cei de la Pro Romania ca lanseaza zvonuri cum ca Daniel Baluta nu ar…

- Pasaj rutier suprateran de 140 m lungime peste Soseaua Berceni Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti continua sa investeasca in infrastructura rutiera, domeniu neatins in Sectorul 4 pana in urma cu 4 ani. Dupa largirile bulevardelor de la doua la patru benzi, ceea ce a dus la decongestionarea…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, susține ca a ajuns la vorba lui Marian Vanghelie și arata ca in acest moment este o mișcare browniana in interiorul PSD. ”Eu n-am avut o relație foarte buna cu Marian Vanghelie, de-a lungul vremii. Mie imi place de el ca spune lucrurilor pe nume și a avut o expresie:…

- Conform cifrelor oficiale, in timp ce restul sectoarelor, coeficienții de criminalitate au crescut in perioada 2015 – 2019, aceiași indici au scazut in sectorul 4, cu peste 17 procente. "Este clar așadar ca membrii comunitații noastre respecta in majoritatea lor normele legale și de buna conviețuire…