- Fostul premier Mihai Tudose a criticat joi Guvernul PNL, acuzandu-l de proasta gestionare a pandemiei. „Timp irosit, bani aruncati pe contracte dubioase, masuri contradictorii, parinti derutati, copii lipsit de educatie - pe scur un faliment istoric”, noteaza Tudose.

- Radu Tudor a prezentat miercuri, in cadrul emisiunii ''Punctul de Intalnire'', un interviu emotionant cu doctorul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara. In interviul acordat jurnalisului Dragoș Boța, celebrul medic a marturisit ca și-a pierdut speranta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi seara, la Antena 3, legat de fuziunea cu ALDE ca deja noua construcție politica este cautata și de PSD și de PNL pentru majoritați in județe. El a adaugat ca partidul Pro Romania Social Liberal ar putea sa ia locul UDMR pe scena politica.Citește…

- Liderii ALDE si Pro Romania vor avea astazi ședințe la nivelul conducerii pentru a stabili o formula de colaborare pentru perioada imediat urmatoare, in contextul in care se apropie alegerile...

- Radu Tudor, realizatorul TV de la Antena 3, a scris, pe blogul sau, despre campania electorala și cere ca. la depunerea candidaturii, politicienii sa prezinte un test psihologic și unul cu fiola."Observ ca s-a declansat concursul national de cerut teste pentru candidati. Foarte bine,…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș și-a prezentat, marți, in Piața Unirii, programul de guvernare locala. L-a imparțit in opt capitole. Alin Nica spune ca va fi președintele tuturor primarilor, fara sa țina cont de culoarea politica.

- Rezultatele foarte bune din ultimii 4 ani, de cand conduce Primaria Sectorului nu-i aduc lui Daniel Baluța doar susținerea oamenilor pentru un nou mandat de primar, ci și una dintre cele mai importante funcții in conducerea PSD la nivel național. Dincolo de deja anunțata victorie a lui Marcel Ciolacu…

- Florin Calinescu, juratul de la „Romanii au talent“, intra in cursa pentru Primaria Capitalei. Anunțul a fost facut, marți seara, de prim-vicepreședintele partidului din partea caruia va candida. Vedeta de la Pro TV a facut demersurile pe ultima suta de metri, mai exact, in ultima zi in care se puteau…