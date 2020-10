Mișcare neașteptată a președintelui Belarusului: Lukașenko și-a vizitat opozanții în inchisoare Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a mers sâmbata la o închisoare din Minsk pentru a vorbi cu adversarii închiși, un gest neașteptat în contextul în care mișcarea de protest care îl vizeaza nu s-a slabit dupa doi luni, relateaza AFP.

Președinția bielorusa a difuzat pe canalul sau de Telegram o fotografie a acestei întâlniri organizate în închisoarea KGB-ului din Minsk, la care a participat și Viktor Babaryko, principalul sau contracandidat la alegerile prezidențiale din 9 august, pâna sa fie arestat în iunie.

Au…

Sursa articol: hotnews.ro

