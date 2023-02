Stiri pe aceeasi tema

Nokia a anuntat duminica planurile de a-si schimba identitatea marcii, cu un nou logo, pentru prima data in aproape 60 de ani, in timp ce producatorul de echipamente de telecomunicatii se concentreaza pe cresterea agresiva, transmite Reuters.

Ar fi mai bine pentru toate tarile din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca Suedia si Finlanda sa adere impreuna la alianta, nu separat, a declarat miercuri ministrul finlandez al apararii Mikko Savola, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

Un puternic front atmosferic de origine arctica s-a abatut vineri asupra nord-estului Statelor Unite, amenintand sa stabileasca noi recorduri de temperaturi negative in multe zone, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

Oficiali americani de rang inalt sfatuiesc Ucraina sa nu lanseze inca o ofensiva majora impotriva fortelor rusesti pana cand nu va fi livrat cel mai recent ajutor in materie de armament furnizat de SUA si pana cand nu va fi asigurata instruirea personalului, a declarat vineri un oficial de rang inalt…

Asistentele medicale din Marea Britanie au inceput miercuri o noua greva de doua zile, pentru a cere salarii mai bune in conditiile in care regatul se confrunta cu o inflatie ridicata, intr-o miscare sociala fara precedent in randul acestei categorii profesionale, relateaza AFP, conform news.ro.

Cinci directori din telecomunicații și alte surse din industrie au spus ca utilizatorii de telefoane mobile din Rusia vor avea probabil descarcari și incarcari mai lente, mai multe apeluri intrerupte, apeluri care nu se vor conecta și intreruperi mai lungi, dupa ce operatorii Nokia și Ericsson vor parasi…

Banca VTB, a doua cea mai mare banca din Rusia, a fost afectata de cel mai mare atac cibernetic din istoria sa, a anunțat instituția marți, avertizand asupra dificultaților temporare de accesare a aplicației mobile și a site-ului sau, dar asigurandu-și clienții ca datele lor raman in siguranța, noteaza…

Nemulțumiți de majorarile de pensii și salarii ce vor fi facute in 2023, polițiștii fac o mișcare fara precedent și anunța ca blocheaza activitatea instituției pe care o reprezinta.Mai precis, aceștia au decis sa paraseasca...