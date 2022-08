Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata ca, saptamana viitoare, cand tara sa sarbatoreste Ziua Independentei, la 24 august, Rusia ar putea incerca sa faca ceva "extrem de crud", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Ucraine, Volodimir Zelenski, a demis-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei. Ivan Bakanov a fost, de asemenea, revocat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite vor anunța probabil in aceasta saptamana achiziționarea unui sistem avansat de aparare antiracheta sol-aer cu raza medie și lunga de acțiune pentru Ucraina, a declarat duminica pentru Reuters o sursa familiarizata cu aceasta chestiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Uniunea Europeana lucreaza la o posibila interzicere a furnizarii de servicii cloud catre Rusia, ca parte a noilor sanctiuni impotriva Kremlinului pentru invadarea Ucrainei, a declarat miercuri un oficial UE pentru Reuters, notand ca masura este complexa din punct de vedere tehnic, transmite Reuters.…

- Rusia distruge in mod deliberat cultura și patrimoniul istoric ucrainean, infrastructura sociala și locuințele, a afirmat in discursul video de sambata seara președinte ucrainean Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…