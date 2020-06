Stiri pe aceeasi tema

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a avertizat sambata ca planurile Statelor Unite de a retrage mii de soldati din Germania ar putea deteriora semnificativ relatiile germano-americane. "Relatia germano-americana ar putea fi grav afectata de o astfel de decizie…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat un plan de retragere, pana in luna septembrie, a 9.500 de trupe americane din bazele din Germania, decizie care a fost criticata de parlamentari din blocul conservator al cancelarului Angela Merkel.

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- Comitetul pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale urmeaza sa explice marți presupuse incalcari ale legislației UE privind timpul de munca, sanatatea și siguranța lucratorilor transfrontalieri, se arata intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, prin care se anunța dezbateri live…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei, organism oficial al Uniunii Europene, a publicat „lista neagra” a aeroporturilor situate in 34 de tari cu transmitere ridicata a coronavirusului. Lista va fi actualizata regulat si va constitui un ghid pentru zboruri și turism. In Europa, EASA include urmatoarele…

- Protestele muncitorilor romani privind condițiile de lucru și cazare de la abatoarele și fermele din Germania ar fi convins autoritațile sa schimbe legea pentru a elimina subcontractorii și a impiedica abuzurile, scrie romania.europalibera.org. Insa problemele semnalate de muncitori nu țin de intermediari,…

- Economia Germaniei, cea mai mare din UE, va scadea cu 4,2% in 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus, coform unei analize transmise de Institutul pentru Cercetare Economica (ifo), citate de ZF.ro In acelasi timp, economistii se asteapta ca economia germana sa isi revina in 2021 si sa inregistreze…