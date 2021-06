Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat vineri una dintre cele mai așteptate mișcari: saptamana viitoare va fi anuntat calendarul organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere in toate stucturile MAI, potrivit News.ro. Bode declarase inca de la inceputul mandatului sau ca vrea sa demareze concursul pentru funcții, dat fiind ca multe inspectorate sunt conduse de șefi interimari. Bode a mai spus ca, doar in Politia Romana, din 4.800 de posturi de conducere, 1.380 sunt ocupate de imputerniciti. Lucian Bode anunta ca doreste "management predictibil stabil" in toate structurile…