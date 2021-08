Jocurile Olimpice de la Tokyo n-au aratat niciun progres in sportul romanesc. 26 de medalii (11 de aur, 9 de argint, 6 de bronz) este bilantul suprem al Romaniei la Jocurile Olimpice obtinut la Sydney in 2000, cu precizarea ca avem decenta de a neglija bilantul din 1984, in conditiile unei olimpiade boicotate de URSS, RDG, Polonia, Cuba, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria etc., peste 70- din miscarea sportiva mondiala. Atunci, in 2000, presedintele Comitetului Olimpic Roman, Ion Tiriac, arata cu degetul: „Nu va laudati degeaba, puneti osul la treaba, ca vine degringolada". In afara de profetia care…